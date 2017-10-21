В кинотеатре «CinemaPlus» прошла премьера фильма «Тахмин и Заур»

2017-10-21 13:00 | www.oxu.az | 3

В кинотеатре премиум класса «CinemaPlus Gənclik Mall» 19 октября в 19:00 прошла премьера фильма «Тахмин и Заур» производства студии «Cinemazadeh».

Мероприятие посетили звезды шоу-бизнеса, известные актеры, режиссеры, телеведущие, медиа-персоны, многочисленные представители СМИ. Среди них - народные артисты, актеры театра и кино и многие другие.

Перед премьерой творческий коллектив фильма прошел по красной дорожке, попав в окружение многочисленных гостей и журналистов. Затем на сцене мероприятия выступил режиссер фильма Заур Мирзазаде, выразив признательность всему творческому коллективу. Также гостей поприветствовал гендиректор сети кинотеатров «CinemaPlus» Заур Дарабзаде и его заместитель, генеральный директор студии «Cinemazadeh» Джафар Ахундзаде.

Отметим, что фильм представят зрителям с 19 октября как в бакинских кинотеатрах, так и в кинотеатрах Гянджи и Нахчывана.

Фильм, снятый в комедийном жанре повествует о том, что в жизни молодого парня, который занимался мошенничеством, обманывая одиноких женщин, появляется ангел и говорит, что его ждет смерть если он в течении 7 дней не женится. Чтобы выжить, наш герой пускается во все тяжкие и сталкивается с весьма неожиданными и смешными ситуациями.

Главные роли в фильме исполнили Эльджан Расулов, Фарда Худавердиев и Кямаля Пириева.

Информационная поддержка телевидения ATV.

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