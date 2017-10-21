Роль женщин в развитии экономик Казахстана и Турции обсудили в Стамбуле

2017-10-21 13:40 | www.trend.az | 5

При поддержке Посольства Республики Казахстан в Турецкой Республике в Стамбуле 19 - 20 октября прошел форум деловых женщин Турции и Казахстана.

В форуме приняла участие делегация во главе с председателем Совета деловых женщин Палаты предпринимателей Астаны Багилой Бисембаевой, а также более тридцати региональных лидеров во главе с заместителем председателя Совета деловых женщин Турции по делам палат и товарных бирж Турции Рухсаром Пекджаном.

«Основной целью форума является развитие сотрудничества между Советом деловых женщин Национальной палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» и Советом деловых женщин Союза палат и товарных бирж Турции»,- сообщили в Посольстве РК в Турции, передает МИА «Казинформ».

В первый день бизнес-форума деловых женщин Турции и Казахстана члены делегации обменялись мнениями о развитии сотрудничества между двумя странами и потенциале экономических отношений. Были проведены частные встречи для обсуждения общих проектов.

Обсуждалась роль женщин в развитии экономик Казахстана и Турции, развитие двусторонних экономических отношений и потенциал женского предпринимательства. Женщины-предприниматели также говорили о возможностях и перспективах женского предпринимательства.

В своем выступлении Багила Бисембаева подчеркнула важность налаживания конструктивного диалога между казахстанскими и турецкими женщинами-предпринимателями, в том числе важность экономических и культурных связей между казахстанскими и турецкими женщинами-предпринимателями.