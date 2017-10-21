В Баку прошел кастинг "Мисс и Мистер Азербайджан 2018" (ВИДЕО, ФОТО)

2017-10-21 13:54 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в клубе " Switch" прошел первый кастинг Национального конкурса красоты "Miss & Mister Azerbaijan-2018", сообщает Trend Life.

В конкурсе могут участвовать лица от 17 до 27 лет уверенные в себе обладающие хорошими физическими данными со стороны организаторов приветствуются лица получающие высшее образование и владеющие иностранными языками. В этом году заявку на участие подали более 600 человек. Участники на первом кастинге строго оценивались по всем необходимым параметрам со стороны компетентного жюри. В состав жюри вошли - организатор и учредитель Национального конкурса красоты «Мисс и Мистер Азербайджан» Анеля Ордуханова, координатор и хореограф конкурса Айла Маис исполнительный директор конкурса Амиль Аббасов и журналист Руслан Алиев.

В состав жюри также вошли победители конкурсов предыдущих лет – топ-модель, актриса «Miss Charm-2014» Натаван Эфендиева, «II Vice Miss Top Model of the World-2015» Теграна Бахрузи, «Mister Style-2015» Шахин Мусазаде, «I Vice Mister Azerbaijan-2016» Камал Алили, «Mister Azerbaijan-2017» Али Гусейнов, «I Vice Miss Azerbaijan-2017» Гюльнар Исаева.

Второй кастинг проекта пройдет 22 октября, в воскресенье, в клубе Switch. Начало кастинга в 14:00. Оргкомитет Национального конкурса красоты «Miss & Mister Azerbaijan-2018» планирует объявить результаты и списки с именами полуфиналистов после завершения всех трех кастингов проекта и начать с полуфиналистами репетиции и тренинги. Отметим, что проект длится 6 месяцев, в полуфинал смогут пройти всего 20 девушек и 20 юношей, а за первенство в финале смогут бороться 16 девушек и 16 юношей.

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(Автор: Вугар Иманов)