Председатель комитета парламента Грузии: «Ситуация в Марнеули нагнетается искусственно»

2017-10-21 16:06 | www.apa.az | 3

В ходе процесса голосования в Марнеульском районе Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, возникла напряженность.

Как сообщает грузинское бюро АПА, появилась информация о том, на 58-м избирательном участке района активист оппозиционной «Европейской Грузии» подвергся физическому давлению со стороны представителей правящей партии «Грузинская мечта».

В связи с инцидентом в Марнеули прибыл один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия. Он заявил, что по факту будет сделано обращение в МВД республики.

В Марнеули также находится председатель Комитета по правовым вопросам парламента Грузии Эка Беселия. По ее словам, ситуация в районе нагнетается искусственно.

Беселия призвала оппозиционеров создать условия для того, чтобы избирательный процесс проходил в спокойной обстановке.