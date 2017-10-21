Годичное отстранение тяжелоатлетов вступило в силу

2017-10-21 13:43 | www.oxu.az | 4

С 20 октября вступило в силу годичное отстранение Федерации тяжелой атлетики Азербайджана и еще восьми национальных федераций от всех международных соревнований.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, информацию об этом распространило пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики. Причиной такого решения стало то, что допинг тест у пяти азербайджанских атлетов, участвующих на Олимпиадах в 2008 г. в Пекине и в 2012 г. в Лондоне, дал положительный результат.

Решение об отстранении спортсменов было принято 30 сентября в Бухаресте на заседании исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). Помимо Азербайджана, также были отстранены федерации России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Китая, Молдавии, Турции и Украины.

Таким образом, сборная Азербайджана пропустит чемпионат мира по тяжелой атлетике, который пройдет с 28 ноября по 5 декабря в американском Анахайме.

C.Б.

