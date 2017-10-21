Неизвестный с ножом напал на прохожих в Мюнхене

2017-10-21 13:54 | www.oxu.az | 4

Вооруженный ножом человек напал на прохожих на площади Розенхаймерплац в Мюнхене, неподалеку от исторического центра.

Как передает Oxu.Az, об этом в субботу, 21 октября, местная полиция написала в Twitter.

Сотрудники правоохранительных органов уточнили, что ранены несколько человек. Мотивы нападавшего неизвестны, он разыскивается.

Полиция обратилась к жителям города с просьбой не выходить из домов.

Уточняется, что разыскиваемый — мужчина, на вид около 40 лет, передвигается на велосипеде.

C.Б.

