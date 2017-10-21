Астрономы Китая расширили границы Млечного пути

2017-10-21 13:58 | www.trend.az | 4

Ученые Государственной обсерватории при помощи крупнейшего на Земле спектроскопа LAMOST (наблюдательная станция Синлун, северная провинции Хэбэй) установили, что границы Млечного пути примерно на 26% шире, нежели считалось прежде. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Китайская академия наук.

Как отмечается в докладе, опубликованном на сайте ведущей научной организации КНР, обозримый в ночное время с нашей планеты галактический диск в радиусе составляет 19 кпк (килопарсеков). То есть "от края до края" окружающая нас звездная система простирается на 38 килопарсеков, или 1,1-1,2 тыс. трлн км.

"Установленные нами границы Млечного пути не стоит считать абсолютными - астрономы так их окончательно и не зафиксировали из-за звездного гало, ускользающего от наблюдения", - говорится в документе.

По словам участников проекта, их открытие имеет большое значение как в плане анализа процесса расширения вселенной и формирования галактик, появления новых звезд, так и с точки зрения заложения прагматических основ, дополнения и уточнения уже существующих теоретических гипотез, которые вплоть до недавнего времени не были подтверждены фактами.

Одна из важных задач данного исследования - построение целостной модели формирования Млечного пути "изнутри вовне". Наблюдения за космосом позволили астрономам выявить ряд любопытных фактов. В частности, при создании схематического отображения галактического диска китайским ученым "не удалось с четкостью выявить нитевидную группу небесных светил, известных как Кольцо Единорога, которые движутся вокруг Млечного пути, и, по мнению некоторых ученых, выступают в качестве доказательства слияния звездных систем". Это породило дискуссии о природе возникновения данной структуры, с определенной степенью вероятности имеющей внегалактическое происхождение.