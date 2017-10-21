США нельзя назвать цивилизованной страной – Эрдоган

2017-10-21 14:09 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - США нельзя назвать цивилизованной страной, так как в этой стране есть серьезные проблемы с правами человека. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишут в субботу турецкие СМИ.

"После выдачи в США ордера на арест моих телохранителей я не могу назвать эту страну цивилизованной", - сказал Эрдоган,

По его словам, декларируемые принципы партнерства между США и Турцией на деле не действуют.

Отметим, что 15 июня США выдали ордер на арест телохранителей Эрдогана, которые разгоняли демонстрантов в Вашингтоне, среди которых были сторонники РПК.

Ранее, комментируя этот факт, президент Эрдоган сказал: "Когда я находился в США, члены РПК организовали акцию в 40—50 метрах от места, где я находился. А американская полиция ничего не предприняла. Вчера арестовали двух наших граждан, для 12 моих охранников они выпустили решение об аресте. Это что за закон? Если моя охрана не будет меня охранять, то зачем я везу ее в Америку".

Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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