В Баку предотвращена попытка суицида – ВИДЕО

2017-10-21 14:20 | www.oxu.az | 4

В Баку 40-летний мужчина предпринял попытку суицида.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, с целью самоубийства мужчина взобрался на крышу здания, расположенного по адресу Бинагадинский район, проспект Ататюрка, 30/38.

Он был спасен сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям и отвезен в Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.

Выяснилось, что этот мужчина приобрел квартиру у одной из строительных компаний, однако документы на жилье оказались поддельными, в связи с чем он предпринял попытку суицида.

С.Б.

