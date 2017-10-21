В Каталонии пройдут внеочередные парламентские выборы, Мадрид ограничивает деятельность местного правительства

2017-10-21 16:27 | www.apa.az | 4
Правительство Испании приняло решение приостановить автономный статус Каталонии.
Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава правительства Мариано Рахой.
Премьер-министр заявил также, что правительство Испании отстраняет от власти все правительство Каталонии.
По словам премьера, в Каталонии будут проведены досрочные выборы в парламент.
«В Каталонии не ограничивается автономия, лишь отстраняется правительство, которое вышло за рамки закона», - подчеркнул Мариано Рахой.