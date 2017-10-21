Иран гарантировал бессрочный отказ от ядерного оружия

2017-10-21 15:06 | www.oxu.az | 4

Тегеран гарантировал не разрабатывать и не покупать ядерное оружие. Это обязательство, данное в 2015 году, носит бессрочный характер, заявил заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

«Наша сделка обеспечивает нераспространение и вместе с тем в полной мере уважает права Ирана на использование атома в мирных целях. Запрет на обладание Ираном ядерного оружия в этом документе носит бессрочный характер. Иран подтверждает, что ни при каких условиях и когда бы то ни было не будет (...) стремиться к приобретению ядерного оружия», — отметил он, выступая на Московской конференции по нераспространению.

По его словам, это постоянное, бессрочное обязательство Ирана. При этом Аракчи в своей речи обвинил США в невыполнении условий сделки по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. «Все говорят о соблюдении Ираном сделки. США же не выполняет свои обязательства, и этот факт неприемлемый», — подчеркнул дипломат. Он добавил, что без американской стороны СВПД сорвется.

При этом, по данным ТАСС, в Кремле не считают необходимым вносить изменения в СВПД. «По нашим оценкам, почти два года совместного плана показали, что договоренность эффективно работает и полностью справляется с поставленными перед ней задачами. (...) Оснований и возможностей для пересогласования или внесения в него изменений мы не видим», — заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Соглашение об урегулировании многолетней проблемы иранского атома было достигнуто Исламской Республикой и шестеркой международных посредников 14 июля 2015 года. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

С.Б.

