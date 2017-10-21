Посол РК встретился с Премьер-министром Сербии

2017-10-21 14:59 | www.trend.az | 4

В Белграде состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Нурбаха Рустемова с Премьер-министром Сербии Аной Брнабич.

«В ходе переговоров обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках визитов на высшем уровне в 2015-2017 гг. Особый акцент сделан на необходимости расширения торгово-экономического сотрудничества, поиска новых возможностей для углубления бизнес-отношений между предпринимателями двух стран»,- говорится в сообщении Посольства РК в Венгрии, передает МИА «Казинформ».

Как отметил посол Нурбах Рустемов, благоприятный политический фон отношений Казахстана и Сербии должен положительным образом отражаться на сотрудничестве сторон в торгово-экономической сфере. При этом хорошие перспективы для дальнейшего расширения двустороннего взаимодействия имеются в области сельского хозяйства, строительства инфраструктурных проектов, военно-промышленной сфере, пищевой промышленности и туризма.

Глава казахстанской дипмиссии выразил уверенность, что предстоящий 7-8 ноября текущего года первый официальный визит председателя Парламента Сербии Маи Гойкович в Казахстан станет продолжением контактов на высоком уровне между двумя государствами, а также внесет свой вклад в содержательное наполнение межпарламентского диалога Казахстана и Сербии.