Президент Ильхам Алиев рассказал участникам саммита D-8 об агрессии Армении в отношении Азербайджана и ее тяжелых последствиях - депутат

2017-10-21 15:33 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Приглашение Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Президента Азербайджана Ильхама Алиева на IX Саммит восьми развивающихся стран Организации экономического сотрудничества D-8 в качестве особого гостя является наглядным примером азербайджано-турецкого братства. Об этом Trend в субботу сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Насиров.

По его словам, каждая такая платформа очень важна с точки зрения демонстрации потенциала Азербайджана и информирования международной общественности о проблемах, с которыми сталкивается Азербайджанское государство.

«Президент Азербайджана, как и всегда, в этот раз также довел до сведения участников информацию об агрессии Армении в отношении Азербайджана и ее тяжелых последствиях», - сказал Насиров.

По его словам, этот визит Президента Ильхама Алиева еще раз продемонстрировал, что Азербайджан уже привлекается к мероприятиям многих важных организаций, членом которых не является, и обладает довольно большим авторитетом на международной арене.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в качестве особого гостя принял участие в IX Саммите восьми развивающихся стран Организации экономического сотрудничества (D-8), который прошел в пятницу у Стамбуле.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)