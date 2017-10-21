Россия сняла ограничения на поставки турецких томатов с 1 ноября

2017-10-21 15:36 | www.trend.az | 4

Председатель российской части межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Россия сняла ограничения на поставки турецких томатов с 1 ноября, передает ТАСС.

"Обсуждали снятие ограничений в том числе по поставкам томатов из Турецкой Республики. Такое решение подготовлено, возможности поставок с 1 ноября в Российскую Федерацию 50 тысяч тонн томатов, которые на данном этапе уже согласованы нашими ведомствами", - сказал Новак журналистам.