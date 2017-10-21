В Египте напавшие на полицию террористы удерживают заложников

2017-10-21 15:37 | www.trend.az | 3

Террористы, устроившие накануне засаду на полицейских в районе эль-Вахат в 135 километрах от Каира, до сих пор удерживают офицеров и полицейских в заложниках, передает РИА Новости со ссылкой на депутата парламента Египта Мустафа Бакри.

"Есть информация об удерживании террористами некоторого количества офицеров и рядовых", - написал он в Twitter.

Ранее СМИ сообщили, что в результате нападения в эль-Вахат погибли 58 сотрудников структур МВД Египта - 23 офицера и 35 рядовых. Сообщалось, что погибшие являлись служащими управления нацбезопасности, управления центральной безопасности, спецназа. В числе погибших - опытные офицеры спецназа.

Власти Египта до сих пор официально не озвучили цифры погибших и пострадавших при боестолкновении полицейских с террористами.