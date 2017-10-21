В Грузии в район, где проживают азербайджанцы, прибыл спецназ

2017-10-21 16:44 | www.apa.az | 4

В Марнеульский район Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, прибыл отряд полиции специального назначения.

Как рассказали грузинскому бюро АПА местные жители, два автобуса со спецназовцами уже находятся в райцентре.

Дополнительные силы полиции размещены в Марнеули с целью предотвращения напряженности в связи с проходящими выборами в органы местного самоуправления.

Отметим, сегодня в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Избирателям предстоит выбрать 2058 членов 64 муниципалитетов (сакребуло) и 64 глав исполнительной власти.