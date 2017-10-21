Мадрид отстранил от власти правительство Каталонии

2017-10-21 16:16 | www.oxu.az | 4

Правительство Испании приняло решение ввести в действие 155-ю статью Конституции, позволяющую ограничить самоуправление Каталонии, заявил премьер-министр Мариано Рахой на пресс-конференции по итогам экстренного совещания кабинета министров, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Правительство вынуждено было принять статью 155. Но это не было ни нашим желанием, ни нашим намерением. И никогда не было», — сказал Рахой.

При этом он подчеркнул, что автономия не ограничивается, лишь отстраняется каталонское правительство, вышедшее за рамки закона. В Каталонии пройдут досрочные выборы в парламент.

Правительство передаст принятый документ в сенат, который примет окончательное решение по этому вопросу.

Референдум о независимости от Испании прошел в Каталонии 1 октября. Центральные власти и Конституционный суд считают его незаконным.

По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90% принявших участие в голосовании, явка составила 43%. Как заявил глава женералитета Карлес Пучдемон, эти результаты дают основания для провозглашения независимости. Однако он предложил отложить этот процесс, чтобы провести переговоры с Мадридом.

С.Б.

