Странные извинения турецкого журналиста – ФОТО

2017-10-21 16:29 | www.oxu.az | 4

Турецкий журналист Мевлют Тезел извинился за то, что в своей публикации в популярной газете Sabah высмеял болельщиков футбольного клуба «Карабах», передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az.

Правда, извинения у Тезела представляются весьма странными.

«Если вы внимательно прочитали то, что я написал, то это всего лишь шутливый комментарий к той хореографии. Если я обидел народы Азербайджана и Карабаха, то прошу прощения», - написал журналист в своем твиттере.

Интересно было бы узнать, кого имеет в виду Тезел под «народом Карабаха»? Либо у этого газетчика серьезные проблемы с формулированием собственных мыслей, либо это - осознанная провокация с его стороны.

Напомним, что статья Тезела была опубликована в газете Sabah вчера.

«Впервые в ее истории играющая в Лиге чемпионов азербайджанская команда «Карабах» свое первое очко взяла в матче против мадридского «Атлетико», - написал автор. – В игре, которая завершилась со счетом 0:0, самым интересным была хореография болельщиков «Карабаха». На листах бумаги формата A4 они написали «Карабах», поместив их в прозрачные файлы.

Эту хореографию можно назвать самой убогой, самой нелепой и самой комичной в истории футбола. Но пусть так. Постепенно и они научатся футбольной культуре».

С.Б.

