Приглашение Президента Ильхама Алиева на саммит D-8 - наглядный пример азербайджано-турецкого братства - депутат

2017-10-21 15:40 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Приглашение Президента Азербайджана в качестве особого гостя на саммит D-8 в Стамбуле говорит о возрастающем авторитете Президента Ильхама Алиева в регионе и исламском мире, сказал Trend в субботу депутат Милли Меджлиса (парламента) Таир Миркишили.

По его словам, это также является наглядным примером азербайджано-турецкого братства.

«В Исламскую восьмерку (D-8) входят Турция, Иран, Пакистан, Бангладеш, Малайзия, Индонезия, Египет и Нигерия. Два члена организации – Турция и Индонезия - также являются членами G-20 («Большой двадцатки»). Товарооборот между странами-членами превышает 100 миллиардов долларов. На прошедший в ноябре 2015 года саммит G-20 в Анталье Президент Турции также пригласил главу Азербайджана. Все это говорит как о братских отношениях между Азербайджаном и Турцией, так и о большом авторитете Азербайджана, Президента Ильхама Алиева в регионе, и в частности в исламском мире», - сказал депутат.

Миркишили отметил, что реализация по инициативе Азербайджана глобальных проектов, организация диалога между цивилизациями, борьба с исламофобией укрепляют роль страны на платформах международного сотрудничества.

«Это, с одной стороны, повышает авторитет Азербайджана на международной арене, с другой – создает возможности для формирования новых форм регионального сотрудничества», - сказал депутат.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в качестве особого гостя принял участие в IX Саммите восьми развивающихся стран Организации экономического сотрудничества (D-8), который прошел в пятницу у Стамбуле.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)