ВБ прогнозирует уверенный рост агросектора Азербайджана в ближайшие годы

2017-10-21 15:48 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Производство сельскохозяйственной продукции в Азербайджане вырастет на 2,7 процента в 2017 году, прогнозируют аналитики Всемирного банка (ВБ).

В четверг ВБ опубликовал обновленный отчет Regional Economic Update, согласно которому, агросектор Азербайджана продолжит рост и в последующие два года. На 2018-2019 годы банк ожидает увеличение производства в этом секторе на 2,8 процента ежегодно.

Согласно отчету, именно благодаря уверенному росту в агросекторе и сферах производства в первой половине 2017 года удалось добиться роста ненефтяной экономики на 1,7 процента. На фоне увеличения производства в сельскохозяйственной сфере также удалось увеличить ненефтяной экспорт на 11 процентов.

При этом, в промышленном секторе банк прогнозирует сокращение на 2,7 процента в 2017 году и на 0,1 процента в 2018 году. Промышленность в Азербайджане возобновит рост, по мнению аналитиков ВБ, в 2019 году - 0,7 процента.

Сектор услуг, напротив, в ближайшие три года ожидает постепенный рост, с 0,7 процента в 2017 году до 2,8 процента в 2019 году.

Азербайджан присоединился к группе ВБ в 1992 году.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

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