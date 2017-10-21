Незаконное посещение гражданами Турции оккупированных азербайджанских территорий является постыдным - турецкий адвокат

2017-10-21 16:12 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Посещение гражданами Турции, поправшими законы Азербайджанского государства, оккупированного Нагорный Карабах является постыдным, сказал Trend в субботу турецкий адвокат, основатель юридической компании Ekolhukuk Зеки Арытюрк.

По его словам, к вопросу посещения гражданами Турции Уфуком Урасом, Али Байрамоглу, Саидом Чекиноглу и Эролом Катырчыоглу оккупированных Арменией азербайджанских территорий следует подходить как с юридической, так и с моральной точки зрения.

Как сказал адвокат, с юридической точки зрения привлечение указанных лиц к уголовной ответственности связано, к сожалению, с некоторыми процедурами.

«Согласно последнему пункту статьи 38 Конституции Турции, если граждане страны совершают преступление на территории иностранного государства, они не могут быть выданы этому государству, а могут быть осуждены только в соответствии с турецким законодательством и отбывать наказание на территории страны», - сказал адвокат.

Арытюрк также отметил, что, согласно турецким законам, для граждан страны нет запрета на посещение какой-либо страны или территории.

«Однако если визит граждан Турции преследовал цель поднять проживающих в оккупированном Нагорном Карабахе армян против государственности Азербайджана и они озвучивали призывы в этом направлении, они должны быть привлечены к уголовной ответственности за поощрение агрессии в соответствии с Уголовным кодексом Турции», - сказал Арытюрк.

По его словам, моральная сторона вопроса заключается в дружбе между Азербайджаном и Турцией.

«Нельзя поддерживать лиц, предавших отношения между двумя братскими странами. От своего имени и имени моего народа могу сказать, что я очень огорчен и испытываю стыд за тех, кто в интересах армянского лобби посетил Нагорный Карабах, являющийся неотъемлемой частью Азербайджана», - сказал адвокат.

Отметим, что в сентябре депутат парламента Турции Каро Пайлан посетил Армению, где призвал Турцию признать т.н. «геноцид армян».

Также 22 сентября граждане Турции Уфук Урас, Али Байрамоглу, Саид Чекиноглу и Эрол Катырчыоглу, заранее войдя в сговор с лицами, находящимися в Армении и на оккупированных азербайджанских территориях, без согласия соответствующей исполнительной власти и документов пересекли международно признанную государственную границу Азербайджана вне контрольно-пропускных пунктов, то есть умышленно пересекли территорию Армении и незаконно приехали в Ханкенди и другие населенные пункты.

В связи с этим Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по статье 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) УК. Все четверо привлечены в качестве обвиняемых по указанной статье. Решениями суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста, Они объявлены в межгосударственный розыск. В правоохранительные органы Турции направлено обращение с целью поимки и привлечения к следствию этих лиц.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)