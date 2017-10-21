При взрыве у военной академии в Кабуле погибли не менее 15 человек

2017-10-21 16:40 | www.trend.az | 3

Не менее 15 человек погибли, четверо ранены при взрыве у военной академии в Кабуле, устроенном террористом-смертником, передает РИА Новости.

Взрыв прогремел неподалеку от военного училища маршала Фахима в Кабуле в субботу днем, передает телеканал Tolo News со ссылкой на источники.



Ранне сообщалось, что очевидцы заявляют, что в результате взрыва есть пострадавшие, однако от официальных источников информации о погибших и раненых пока не поступало.

Взрыв произошел спустя несколько часов после того, как несколько ракет упали на территории штаб-квартиры Международных сил по обеспечению безопасности (ISAF) в Кабуле.