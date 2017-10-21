Красочные натюрморты и солнечные пейзажи Эльдара Бабазаде и его учеников (ФОТО)

2017-10-21 17:35 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - У азербайджанских художников-любителей, а также тех, кто хочет научиться рисовать, появился шанс создать живописные полотна под руководством художника Эльдара Бабазаде, сообщает Trend Life.

В расположенной в Ичеришехер столичной галерее Art Tower прошел мастер-класс Эльдара Бабазаде по живописи. Творческий урок с Бабазаде, выставки которого всегда проходят при полном аншлаге, вызвал большой интерес у начинающих живописцев.

Мастер-класс, где художник поделился некоторыми профессиональными секретами, прошел в теплой, дружеской, творческой атмосфере. Созданные красочные натюрморты, солнечные пейзажи, яркие композиции - итогом мастер–класса остались довольны и сам художник, и его ученики.

Отметим, что организаторы мастер-класса планируют проводить подобные мероприятия раз в месяц.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)