ЦИК Грузии: Полиция не входит на избирательные участки в Марнеули

2017-10-21 17:52 | www.apa.az | 4

Отряд полиции специального назначения, прибывший в Марнеульский район Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, размещен в управлении полиции района.

Как сообщает грузинское бюро АПА, согласно информации МВД Грузии, с целью быстрого реагирования на возможные эксцессы на территории всей страны в состояние готовности приведены дополнительные силы полиции.

«Помимо этого, с целью обеспечения участия в выборах всех сотрудников полиции периодически осуществляется ротация. Призываем воздержаться от интерпретаций факта привлечения дополнительных сил полиции», - отметили в ведомстве.

Комментируя процесс голосования в Марнеули пресс-секретарь ЦИК Грузии Анна Микеладзе подчеркнула, что выборы в районе проходят в спокойной обстановке. По ее словам, сотрудники полиции не входят на расположенные в районе избирательные участки.