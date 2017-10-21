В России запретили фильм об Армении, снятый Азербайджаном

2017-10-21 17:57 | www.oxu.az | 6

Снятый Азербайджаном фильм под названием «Армянский фашизм» включен в российский Федеральный список экстремистских материалов.

Как пережает Oxu.Az, об этом Minval.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции России.

Согласно решению российского суда, доступ к фильму на территории РФ запрещен.

«Фильм «Армянский фашизм», начинающийся словами: «Азербайджан с момента переселения армян на Кавказ» и заканчивающийся словами: «… и другой стороне к Азербайджану, как к жертве агрессии», продолжительностью 1 час 5 минут 59 секунд, признан экстремистским материалом», — говорится в сообщении Минюста РФ.

С.Б.

