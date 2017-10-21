Азербайджан и Италия обсудили военное сотрудничество

2017-10-21 18:01 | www.oxu.az | 4

Согласно «Плану двустороннего сотрудничества между Министерством Обороны Азербайджанской Республики и Министерством Обороны Итальянской Республики на 2017 год», в Баку состоялись штабные переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Италии.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы военного сотрудничества между двумя странами. Состоялся также обмен мнениями о сотрудничестве в области военного образования и обучения, а также вопросах региональной безопасности.

C.Б.

