В Грузии оппозиция обвинила власти в создании напряженности в Марнеули

2017-10-21 18:14 | www.apa.az | 4

Один из лидеров грузинской оппозиционной партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе прокомментировал размещение отряда полиции специального назначения в Марнеульском районе Грузии, где компактно проживают азербайджанцы.

Как сообщает грузинское бюро АПА, в ходе проведенного им брифинга политик заявил, что власти пытаются создать напряженность в Марнеули и лишить население права выбора.

«Согласно предварительным данным, наш кандидат на пост главы исполнительной власти Марнеули Ахмед Имамгулиев одерживает победу. В Марнеули должен одержать верх кандидат, поддерживаемый местным населением», - сказал Бакрадзе.

В свою очередь, кандидат на должность главы исполнительной власти Марнеульского района от «Грузинской мечты» Темур Абазов, обвинил оппонентов в искусственном нагнетании обстановки. По его словам, избирательный процесс в районе проходит без серьезных нарушений, в спокойной обстановке.