Трамп заявил о готовности рассекретить документы об убийстве Кеннеди

2017-10-21 18:14 | www.trend.az | 4

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что готов рассекретить документы, связанные с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди, передает РИА Новости.



"При условии получения дальнейшей информации я, как президент, позволю раскрыть секретные документы по Джону Фицджеральду Кеннеди, которые были длительное время заблокированы", - написал Трамп в Twitter.

Национальный архив 26 октября должен рассекретить около 3,1 тысячи документов ЦРУ и ФБР, касающихся убийства Кеннеди. Эти материалы оставались секретными в течение 25 лет в соответствии с законом, который президент Джордж Буш-старший подписал в 1992 году.