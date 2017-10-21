В Баку открылся новый магазин ApplePremium Reseller (ФОТО)

2017-10-21 18:28 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В торгово-развлекательном центре Port Baku открылся магазин Alma Store (Apple Premium Reseller), который будет работать в формате шоу-рума.

Стенды с последними моделями дополнила демо-зона Beats и специальная секция для консультаций и обучения. Большое пространство получили стенды с новыми моделями, которые можно лично протестировать.

Магазин с продукцией Apple занимает 170 квадратных метров помещения на первом этаже торгового центра. Он получил современный интерьер по стандартам Apple. Мебель в магазине привезена из Германии, паркет - из Канады, а стены покрыты световыми панелями.

Магазин выделяется специальной секцией консультаций и обучения Flex Table. Каждый желающий сможет присесть за стол и получить помощь продавцов-консультантов AlmaStore, в том числе по настройкам. Причем для этого необязательно что-то покупать.

Выступая на открытии магазина, руководитель проектов Apple Premium Reseller в регионе СНГ Надежда Дамарад рассказала об особенностях магазинов, работающих по новой концепции Apple.

"Первая особенность магазина - это новый формат Apple франшизы, которую компания обновила для Apple Reseller. Я очень рада, что мы с компанией Alma Store смогли реализовать этот замечательный проект. Наверное, основная особенность этого магазина является секция для консультаций и обучения Flex Table, где желающие смогут получить консультацию продавцов, подзарядить телефоны, настроить свой девайс и т.д. Мы всегда будем рады видеть всех в нашем новом магазине", - сказала Дамарад.

В день открытия магазина компания предложила также специальные цены на планшеты iPad, компьютеры Mac и iPhone. Акция затронула три популярных девайса Apple. Так, iPad последнего поколения с 32 ГБ памяти и модулем Wi-Fi стоит 699 манатов. Сверхтонкий ноутбук MacBook Air 2017 года выпуска с накопителем 128 ГБ по цене до 1799 манатов. Стоимость iPhone 7 32 ГБ - 1249 манатов. В то же время магазин участвует в Бакинском шопинг-фестивале (Tax Free).

Девайсы Apple последних поколений стали доступны по ценам, близким или даже ниже тех, которые действуют в США или странах Европы. Те, кто хотел купить их за границей или на "сером" рынке, теперь смогут сделать это выгоднее в официальном магазине.

Alma Store в ТРЦ Port Baku станет новым центром притяжения покупателей Apple для Азербайджана. Это не столько витрина с товарами, сколько уютное место, в котором можно одними из первых познакомиться с новинками, протестировать их и воспользоваться консультацией экспертов. Компании удалось создать особую атмосферу для ценителей качественной техники. В новом магазине собраны практически все устройства от Apple, а новинки будут завозить одними из первых в Азербайджане. Цены будут на рыночном уровне, а в день открытия обещают порадовать специальными промо-предложениями. В Alma Store также будет широкий выбор аксессуаров разных брендов и ценовых категорий.