МВД Египта подтвердило гибель 16 полицейских после нападения террористов

2017-10-21 19:08 | www.trend.az | 3

МВД Египта подтвердило гибель 16 сотрудников полиции в результате нападения в пустынном районе эль-Вахат к западу от Каира, передает РИА Новости со ссылкой на заявление МВД Египта.

Ранее ряд египетских СМИ сообщил со ссылкой на источники о гибели 58 сотрудников МВД.

"Среди погибших — 11 офицеров, четверо рядовых и один сержант", — говорится в заявлении министерства. Кроме того, продолжаются поиски одного офицера из управления безопасности Гизы.

Сообщается также, что 13 сотрудников МВД получили ранения, среди них — четыре офицера.

МВД Египта указывает, что в ходе столкновений были убиты и ранены 15 боевиков.