Талибы взяли ответственность за взрыв в Кабуле

2017-10-21 19:39 | www.trend.az | 5

Радикальное движение "Талибан" взяло ответственность за взрыв неподалеку от военной академии в Кабуле, в результате которого погибли 15 ее слушателей и 4 получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал 1TV News.

Взрыв произошел в субботу у академии маршала Фахима в Кабуле, когда микроавтобус, перевозивший слушателей академии, был атакован смертником. Это произошло спустя несколько часов после того, как город подвергся ракетному обстрелу.

Действующая в Афганистане миссия НАТО "Решительная поддержка" назвала атаку "нападением на будущее Афганистана и национальных сил безопасности и обороны страны", отметив, что нападение свидетельствует об отчаянии боевиков и их неспособности одержать победу над афганскими силами на поле боя.