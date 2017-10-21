В США вывели породу «мультяшных» лошадей – ВИДЕО + ФОТО

2017-10-21 20:00 | www.oxu.az | 3

В США вывели очень странную лошадь — непропорциональная морда, большие ноздри и глаза, острые ушки.

Как передает Oxu.Az, она будто вышла из мультфильма студии Disney, сравните ее, например, со скакуном из «Не бей копытом».

Владельцы утверждают, что лошадь абсолютно здорова и чувствует себя отлично. Но эксперты выступают против такого экстремального выведения и хором трубят о том, что такому животному будет очень сложно дышать и его физическая активность будет сильно ограничена. Мы точно не знаем, кому верить, однако счастливой эта лошадка не выглядит. Как и мопсы. Однако они многим нравятся.

А тем временем, стоимость 9-месячного жеребенка, которого назвали Эль Рей Магнум, оценивают уже в несколько миллионов долларов.

Н.О.