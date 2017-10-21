SOFAZ стал больше инвестировать в акции

2017-10-21 20:06 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре 2017 года 13,7 процента инвестиционного портфеля Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) были вложены в акции, тогда как в первом полугодии этот показатель составил 12,8 процента, говорится в отчете SOFAZ.

По данным отчета, на первое октября 2017 года общий объем инвестиционного портфеля Госнефтефонда составил 36,02 миллиарда долларов, или 100 процентов общего объема активов.

При этом 84,7 процента инвестиционного портфеля SOFAZ были вложены в финансовые инструменты на срок до пяти лет, из которых 32,8 процента инвестиционного портфеля фонда были размещены на срок до одного года, 33,6 процента - от одного года до трех лет, 18,3 процента - от трех до пяти лет, 15,3 процента - более пяти лет, а 22 процента средств вложены в недвижимость, акции и золото.

В настоящее время в золото вложены 3,4 процента инвестиционного портфеля Госнефтефонда, в недвижимость - 4,9 процента, облигации и другие инструменты денежного рынка – 78 процентов.

География размещения активов SOFAZ следующая: 41,2 процента - в европейских странах, 26,1 процента - в Северной Америке, 2,8 процента – в Австралии, 25 процентов - в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 0,1 процента - на Ближнем Востоке, 4,6 процента - в международных финансовых организациях.

На первое октября 2017 года активы SOFAZ увеличились на 8,7 процента по сравнению с началом 2017 года (33,147 миллиарда долларов) и составили 36,02 миллиарда долларов.

Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент его активы составляли 271 миллион долларов.

Согласно положению о SOFAZ, средства фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также решение важных общенациональных проблем.

Основными целями Госнефтефонда являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", обеспечения накопления средств для будущих поколений и поддержания текущих социально-экономических процессов в стране.

Официальный курс на 20 октября составляет 1,7001 AZN/USD.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)