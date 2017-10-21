На выборах мэра Тбилиси определился лидер

2017-10-21 20:29 | www.oxu.az | 4

Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта", бывший известный футболист и экс-министр энергетики Каха Каладзе лидирует с 54% голосов в борьбе за пост мэра Тбилиси на местных выборах.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные exit poll компании Edison research.

"Согласно результатам exit poll, Каладзе получил 54% голосов избирателей, кандидат оппозиционной партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили - 15%".

В субботу в Грузии состоялись выборы в местные органы самоуправления. Граждане Грузии выбирали 64 мэра городов и районов, а также депутатов 64 муниципальных законодательных органов (сакребуло).

На должность мэра Тбилиси претендовали 13 кандидатов.

Голосование в масштабах всей страны завершилось в 20.00 местного времени. Первые официальные данные ЦИК о результатах выборов станут известны в ночь на воскресенье.