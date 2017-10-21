В Каталонии устроили протест "пустых кастрюль"

2017-10-21 20:55 | www.oxu.az | 5

Жители Каталонии возмущены решением премьер-министра Испании Мариано Рахоя о роспуске их правительства.

Жители Каталонии организовали протест "пустых кастрюль" после выступления премьер-министра Испании Мариано Рахоя.

Как передает Oxu.Az, видео опубликовало издание La Vanguardia.

Отмечается, что суть протеста заключается в том, чтобы выйти на балкон своего дома и стучать ложками по пустым кастрюлям.

Сколько человек приняло участие в протесте, не уточняется. Однако в испанское издание сообщают, что акция вышла очень многочисленной и затронула много районов региона.

Напомним, ранее премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил о роспуске регионального правительства Каталонии и новые выборы в регионе.