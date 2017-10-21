Новак назвал дату отмены ограничений на ввоз овощей из Турции

2017-10-21 21:07 | www.trend.az | 3

C 1 ноября Россия снова будет ввозить турецкие томаты. Об этом, заявил глава Минэнерго России, сопредседатель российско-турецкой межправительственной комиссии Александр Новак, передает РИА Новости.

"Я напомню, что по помидорам решение принципиальное принято, что с 1 ноября будет разрешено ввозить 50 тысяч тонн томатов в РФ, но в настоящее время ещё идут процедуры согласования постановления соответствующего", — заявил он.

Политик уточнил, что скорость принятия этого постановления будет зависеть в том числе от действий турецких коллег "по снятию бюрократических барьеров".

Новак также заявил, что Москва и Анкара продолжат работать над снятием ограничений в сельском хозяйстве между двумя странами. "Мы договорились, что эта работа должна строиться на взаимной основе и будет продолжена", — добавил он.

В октябре министр отмечал, что Россия и Турция должны снимать торговые барьеры, чтобы укреплять сотрудничество. Он отмечал, что в августе правительства двух стран обсуждали запрет на поставки в Турцию российской говядины и мяса птицы.