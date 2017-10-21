Трамп подтвердил освобождение Ракки от ИГ

2017-10-21 21:46 | www.trend.az | 4

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением в связи с освобождением сирийского города Ракки — бывшей "столицы" ИГ, передает РИА Новости.

По заявлению президента США, конец "халифата" уже близок, его главари будут привлечены к ответственности, а США поддержат политический процесс по урегулированию в стране.

"Я рад объявить, что "Сирийские демократические силы", наши партнеры в битве против ИГ в Сирии, успешно отбили Ракку — самопровозглашенную столицу террористической группировки. Наши силы вместе освободили весь город из-под контроля ИГ", — говорится в заявлении Трампа.

"Разгром ИГ в Ракке является критически важным прорывом в нашей глобальной кампании по разгрому ИГ и его человеконенавистнической идеологии. С освобождением столицы ИГ и большей части территории (ИГ), конец халифата ИГ уже близок", — добавил Трамп.

"Мы скоро перейдем к новой фазе, в ходе которой мы будем поддерживать местные силы безопасности, снижать эскалацию насилия по всей Сирии и продвигать условия для долгосрочного мира с тем, чтобы террористы не могли вернуться или вновь угрожать нашей безопасности. Вместе с союзниками и партнерами мы будем поддерживать дипломатические переговоры, которые положат конец насилию, позволят беженцам безопасно вернуться домой и дадут политическую трансформацию, которая будет уважать мнение народа Сирии", — говорится в заявлении президента США.

По его заявлению, после падения иракского Мосула и сирийской Ракки достигнуто больше прогресса в борьбе с ИГ, чем за несколько последних лет. Трамп также выразил благодарность американским военным, которые, по его словам, "защищают все цивилизованные народы от современных варваров".

"Сегодня мы подтверждаем, что главари ИГ и любой, кто их поддерживает, должны и будут привлечены к суду", — заключил Трамп.