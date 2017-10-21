В Свердловской области полицейский-азербайджанец спас многодетную семью из горящего дома

2017-10-21 22:14 | www.oxu.az | 5

В Свердловской области инспектор ДПС, который возвращался со службы, увидел пожар в частном доме и пришёл на помощь.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Инспектор ДПС межмуниципального отдела МВД России «Заречный», младший лейтенант полиции Бахыш Керимов, возвращаясь со службы, в посёлке Первомайский Каменского района увидел горящий дом. Полицейский незамедлительно вызвал пожарных и, не раздумывая, бросился спасать людей», - заявила она.

Как отмечается, сотрудник полиции разбудил спящих мужчину и женщину, от которых узнал, что в доме находятся четыре ребёнка.

Она добавила, что Керимов прошёл в соседнюю комнату, нашёл младших детей и вынес их из дома, а затем вернулся за остальными.

К моменту прибытия пожарных весь дом был охвачен огнём.

В настоящий момент управление полиции по району готовится к награждению Керимова.