Уровень исполнения соглашения ОПЕК+ в сентябре составил 120%

2017-10-21 22:14 | www.trend.az | 4

Страны, участвующие в соглашении по сокращению добычи нефти ОПЕК+, за девять месяцев 2017 года исполнили обязательства на 120 процентов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ОПЕК.

"Уровень исполнения соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК в сентябре 2017 года достиг 120 процентов", - говорится в сообщении.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК продолжит следить за факторами, которые влияют на процесс ребалансировки рынка нефти.

"Все опции по дальнейшей реализации соглашения остаются открытыми", - подчеркивают в пресс-службе.

Следующая встреча министерского мониторингового комитета назначена на 29 ноября - за день до основной конференции в Вене, на которой, как ожидается, будет обсуждаться вопрос о возможном продлении сделки об ограничении добычи нефти после марта 2018 года.