В Грузии завершилось голосование на выборах в органы местного самоуправления

2017-10-21 21:58 | www.apa.az | 4

В Грузии завершилось голосование на выборах в органы местного самоуправления.

Как сообщает местное бюро АПА, голосование завершилось в 20.00. По состоянию на 17.00 активность избирателей составила 36,71%.

В настоящее время ведется подсчет бюллетеней.

Отметим, сегодня в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. На 3 644 избирательных участках граждане избирали 2058 членов 64-х муниципальных собраний (сакребуло) и 64 мэра. За выборами следили 20641 местных и 581 иностранных наблюдателей.