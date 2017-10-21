Неожиданное поражение «Манчестер Юнайтед» в чемпионате – ВИДЕО

2017-10-21 22:40 | www.oxu.az | 4

«Манчестер Юнайтед» проиграл клубу «Хаддерсфилд Таун» в матче девятого тура английской Премьер-лиги.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на championat.com, встреча проходила в Хаддерсфилде на стадионе «Джон Смит — Гэлфарм» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Манкунианцы потерпели первое поражение в турнире.

На исходе получаса игры Хуан Мата потерял мяч в центре поля в безобидной ситуации, его перехватил Аарон Муй, организовав атаку «три в два». С ударом Томаса Инса из левой части штрафной Давид де Хеа справился, но мяч снова достался Мую, который поразил правый угол ворот.

На 33-й минуте вратарь «Хаддерсфилда» Йонас Лоссль выбил мяч от линии штрафной так далеко, что тот долетел до Лорана Депуатра, выигравшего позиционную борьбу у Виктора Нильссон-Линделёфа, затем обыгравшего де Хеа и пославшего мяч в пустые ворота.

На 78-й минуте Ромелу Лукаку «накрутил» соперника на фланге и выполнил отличный навес на Маркуса Рашфорда, которому удался сильнейший удар головой с рикошетом от газона в левый угол ворот.

Голы: Муй, 28 (1:0). Депуатр, 33 (2:0). Рэшфорд, 78 (2:1).

"Хаддерсфилд": Лессль, Йергенсен Занка, Леве, Шиндлер, Смит, Уильямс, Хогг, Муй, Качунга (ван Ла Парра, 39), Инс (Мэлоун, 90+3), Депуатр (Мунье, 70).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Джоунс (Линделеф, 24), Янг, Мата (Мхитарян, 46), Эррера, Матич, Лукаку, Марсьяль (Рэшфорд, 46), Лингард.

Предупреждения: Марсьяль, 8. Смит, 8. Шиндлер, 9. Янг, 60. Муй, 66. Уильямс, 79.

Судья: Мэйсон.