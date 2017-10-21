На выборах мэра Тбилиси определился лидер

2017-10-21 22:36 | www.trend.az | 2

Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта", бывший известный футболист и экс-министр энергетики Каха Каладзе лидирует с 54 процентами голосов в борьбе за пост мэра Тбилиси на местных выборах, свидетельствуют данные exit poll компании Edison research, передает РИА Новости.

В субботу в Грузии состоялись выборы в местные органы самоуправления. Граждане Грузии выбирали 64 мэра городов и районов, а также депутатов 64 муниципальных законодательных органов (сакребуло).

На должность мэра Тбилиси претендовали 13 кандидатов.

Голосование в масштабах всей страны завершило в 20.00 местного времени. Первые официальные данные ЦИК о результатах выборов станут известны в ночь на воскресенье.