Технические достижения наркомафии – ФОТО

2017-10-21 23:15 | www.oxu.az | 3

В наркобизнесе крутятся огромные деньги. Неудивительно, что наркодельцы оснащены по последнему слову техники. У южноамериканских наркокартелей есть суперкомпьютеры, чтобы вычислять информаторов, своя сеть связи, шифрующая разговоры, собственные беспилотники и подводные лодки.

A также штат похищенных инженеров и ИТ-специалистов, которых заставляют следить за тем, чтобы все работало как часы.

Как передает Oxu.Az, «Лента.ру» изучила технические достижения наркомафии.

Э.А.

