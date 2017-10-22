В Марнеули празднуют победу кандидата от «Грузинской мечты»

2017-10-22 00:44 | www.apa.az | 4

В Марнеули сторонники правящей партии «Грузинская мечта» празднуют победу кандидата на пост главы района Темура Абазова.

Как сообщает местное бюро АПА, официальные итоги голосования пока не объявлены, но на центральных улицах района в направлении штаба «Грузинской мечты», сигналя, движутся колонны автомобилей с флагами правящей партии

Отметим, что перед некоторыми избирательными участками в Марнеули наблюдалась напряженность. Так, сторонники кандидата от оппозиционной «Европейской Грузии» Ахмеда Имамгулиева провели акции перед некоторыми участками, утверждая, что победу на выборах одержал Имамгулиев.

Предварительные итоги голосования ЦИК объявит в 02.00.