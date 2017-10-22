Бывшие президенты США собрали более $30 млн для пострадавших от ураганов

2017-10-22 01:48 | www.trend.az | 4

Запущенная в сентябре инициатива пяти бывших президентов США по сбору средств для пострадавших от ураганов уже помогла собрать более 30 миллионов долларов, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз штаба благотворительной акции.

С 7 сентября удалось собрать 31 миллион долларов от 80 тысяч жертвователей, информируют в штабе.

В субботу вечером по местному времени в Техасе пройдет масштабный благотворительный концерт в пользу пострадавших от ураганов, напомнили организаторы.

"Оценки ущерба от ураганов "Харви", "Ирма" и "Мария" превышают 300 миллиардов долларов. Впереди месяцы и даже годы восстановления", — сказал руководитель президентской библиотеки Джорджа Буша-младшего и один из организаторов кампании Дэвид Джонс.

Инициативу по сбору средств поддерживают все живущие ныне бывшие президенты США: Джимми Картер, Джордж Буш-старший, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама.