На выборах мэра Тбилиси лидирует Каха Каладзе

2017-10-22 02:24 | www.apa.az | 3

Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта", бывший известный футболист и экс-министр энергетики Каха Каладзе лидирует с 54% голосов в борьбе за пост мэра Тбилиси на местных выборах. Как передает местное бюро АПА, об этом свидетельствуют данные exit poll компании Edison research.

"Согласно результатам exit poll, Каладзе получил 54% голосов избирателей, (кандидат оппозиционной партии "Единое национальное движение" Заал) Удумашвили — 15%", — сообщил "Рустави 2". ТВ сообщает, что это предварительные данные exit poll на 18.00 местного времени.

На должность мэра Тбилиси претендовали 13 кандидатов.

Голосование на выборах в органы местного самоуправления завершилось в 20.00. По состоянию на 17.00 активность избирателей составила 36,71%.

В настоящее время ведется подсчет бюллетеней.

Отметим, сегодня в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. На 3 644 избирательных участках граждане избирали 2058 членов 64-х муниципальных собраний (сакребуло) и 64 мэра. За выборами следили 20641 местных и 581 иностранных наблюдателей.