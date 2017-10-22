В Англии письмо пассажира "Титаника" продали за 126 миллионов фунтов

2017-10-22 02:45 | www.trend.az | 3

Письмо пассажира знаменитого лайнера "Титаник" продано за рекордные 126 миллионов фунтов стерлингов, передает РИА Новости со ссылкой на представителя аукционного дома Henry Aldridge & Son.

Письмо было написано американским бизнесменом Оскаром Холверсоном 13 апреля 1912 года — накануне рокового столкновения "Титаника" с айсбергом. Пока это единственное известное письмо с "Титаника", пережившее погружение лайнера в воды Атлантического океана.

Холверсон, плывший на лайнере с женой Мэри (одной из тех, кто выжил после кораблекрушения), адресовал послание матери. В письме он описывал свои впечатления от лайнера и рассказывал, что встретил известного богача Джона Джейкоба Астора. Ни Астору, ни Холверсону не было суждено пережить путешествие.

Тело Холверсона позднее было обнаружено и поднято на поверхность. Неотправленное письмо находилось в его записной книжке, оставшейся в нагрудном кармане.

Аукционный дом Aldridge & Son в британском городе Девайзес (графство Уилтшир) специализируется на продаже предметов, связанных с "Титаником".