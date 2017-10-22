СБУ нашла у жителя Киева арсенал оружия и более 4 тысяч патронов

2017-10-22 03:35 | www.apa.az | 4

Служба безопасности Украины при проведении обыска изъяла у жителя Киева арсенал оружия и более четырех тыс. патронов. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Правоохранители установили, что житель столицы организовал бизнес по продаже оружия под видом интернет-магазина по реализации военных аксессуаров и снаряжения. Злоумышленник сбывал боеприпасы и комплектующие к огнестрельному оружию, в том числе привезенные из района проведения АТО», — говорится в сообщении СБУ.

Оперативники обнаружили и изъяли три автомата Калашникова, два карабина, пистолет ТТ, два револьвера системы Нагана, а также сигнальный пистолет, два глушителя, оптический снайперский прицел и почти четыре с половиной тысячи патронов различного калибра.

Возбуждено уголовное дело.