Глава Каталонии намерен провозгласить независимость региона

2017-10-22 04:36 | www.apa.az | 5

Глава Каталонии Карлес Пучдемон намерен провозгласить независимость региона 23 октября. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом со ссылкой на источник сообщает газета El Confidencial.

При этом отмечается, что пока неизвестно, каким именно образом будет объявлено об этом решении. Возможно, предполагает газета, будет созвано заседание парламента Каталонии для «анализа текущей политической ситуации».

Таким образом, если Каталония объявит о независимости 23 октября, то она опередит сенат Испании, который 27 октября будет рассматривать решение о приостановлении автономии региона. Издание отмечает, что в таком случае результаты голосования в испанском сенате не будут играть никакой роли, так как Каталония станет «независимым государством».

Ранее власти Испании приняли решение об отставке каталонского правительства.