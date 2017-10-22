Сотни рейсов отменены в Японии из-за приближения тайфуна "Лан"

2017-10-22 04:30 | www.trend.az | 6

Японские авиаперевозчики отменили или перенесли сотни рейсов в связи с приближением тайфуна "Лан", который, по прогнозам Японского метеорологического агентства, к вечеру воскресенья вплотную подойдет к центральным районам страны. Об изменениях в расписании сообщили все ведущие авиакомпании - All Nippon Airways (ANA) и Japan Airlines (JAL) уведомили об отмене полетов на десятках направлений, лоукостер Peach Aviation в воскресенье отменил более 60 рейсов.

По данным синоптиков, тайфун "Лан", ставший 21-м в этом сезоне, в настоящее время находится к юго-востоку от Окинавы и движется на северо-восток в направлении главного японского острова Хонсю со скоростью 35 км/ч. В его центре скорость ветра достигает 50 м/с, а порывов - 70 м/с.

Усиление ветра и сильные дожди фиксируются в радиусе нескольких сотен километров, таким образом влияние тайфуна уже ощущают на себе жители острова Сикоку, а вскоре почувствуют и жители региона Токай. Непосредственно к этим районам тайфун приблизится лишь к вечеру воскресенья.

Ухудшение погоды в ближайшие часы ожидается и в столичном регионе, где уже сейчас идет затяжной дождь, а небо закрыто плотным слоем туч. До Токио непосредственно тайфун дойдет в ночь на понедельник.

В связи с прохождением тайфуна синоптики предупреждают население об опасности оползней и разлива рек, что в силу особенностей рельефа крайне опасно. В прибрежных районах людей призывают быть наиболее аккуратными, высота волн может превышать 10 метров.

В Японии в воскресенье пройдут досрочные выборы в нижнюю палату парламента. Социологи полагают, что непогода может серьезно повлиять на явку. Такой эффект от тайфуна, как отметило агентство Kyodo, уже наблюдался на выборах в нижнюю палату в 1979 году.